Inter, Correa ancora out: fissato rientro! In attacco quasi due opzioni – Sky

L’Inter di Inzaghi giovedì allo stadio Oreste Granillo affronta in amichevole la Reggina dell’altro Inzaghi, ovvero Filippo. A discapito dell’affetto che lega i due fratelli, sarà partita vera per i nerazzurri che puntano a rientrare al meglio in campionato contro il Napoli (vedi articolo). Intanto, in attesa di Lautaro Martinez (vedi articolo), le opzioni in attacco sono sostanzialmente due. Di seguito le ultime di Barzaghi su Sky Sport

OPZIONI – L’Inter si appresta ad affrontare le ultime due amichevoli invernali, ovvero Reggina e Sassuolo, prima della sfida di campionato contro il Napoli capolista. Matteo Barazaghi fa il punto sulle condizioni del reparto avanzato: «Senza Lautaro Martinez, Inzaghi deve lavorare con Dzeko e Lukaku. Correa ha lavorato ancora a parte e il suo rientro in gruppo è fissato dopo Natale. Lukaku sta meglio e sta lavorando bene, Dzeko è quello che garantisce lo stato di forma migliore. C’è anche Mkhitaryan come ultima opzione nel 3-5-1-1».