Xavi torna sulla Champions League: «Fuori per errori arbitrali e non solo»

Xavi non perde occasione per tornare sull’eliminazione alla fase a gironi della Champions League a favore di Bayern Monaco e soprattutto Inter. Alla TV ufficiale del Barcellona il tecnico ha spiegato le ragioni del fallimento europeo.

TROPPI ERRORI – Xavi non si è ancora dato pace per l’eliminazione in Champions League nella fase a gironi, che ha visto passare Bayern Monaco e soprattutto Inter. Ai microfoni della TV ufficiale del Barcellona, il tecnico ha analizzato così il fallimento europeo: «Non siamo riusciti a rispettare gli standard richiesti dalla competizione. Abbiamo avuto molte cose a sfavore, tra cui errori arbitrali e infortuni sfortunati. Ma ci è mancata anche la giusta maturità nei momenti chiave»,