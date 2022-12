Skriniar e non solo, l’Inter rischia di perdere la difesa. Uno da blindare

Non arrivano buone notizie sul fronte Milan Skriniar, sempre più vicino alla scadenza del suo contratto. Insieme a Stefan de Vrij, anch’egli in scadenza a giugno, l’Inter rischia di perdere due dei tre difensori titolari della stagione che è valsa lo scudetto. Il che porta a dover blindare Alessandro Bastoni.

DOPPIA SCADENZA – Milan Skriniar e Stefan de Vrij hanno fatto, insieme ad Alessandro Bastoni, le fortune della difesa dell’Inter che con Antonio Conte ha sollevato il diciannovesimo scudetto. Ora i primi due rischiano di lasciare la squadra a parametro zero, con le notizie sui rinnovi che sono tutt’altro che confortanti (vedi articolo). Specialmente Milan Skriniar, con il tempo che scorre veloce e porta a gennaio, quando lo slovacco sarà già libero di firmare con un eventuale nuovo club. A meno di una vero e proprio sforzo della società prima della fine dell’anno.

Skriniar, de Vrij, Bastoni: la stessa situazione rischia di ripetersi

TERZO DA BLINDARE – In tutto questo bisogna pensare anche ad Alessandro Bastoni, in scadenza nel 2024. La situazione Skriniar deve portare l’Inter a pensare già di blindare il difensore italiano, sul quale è stato forte l’interessamento del Tottenham la scorsa estate. Chiaramente la priorità è legata a Skriniar e poi, eventualmente, a Stefan de Vrij. Ma poi non bisogna perdere tempo e mettere mano al contratto anche di Bastoni, prima di ripetere dall’inizio ancora una volta la stessa situazione di ora.