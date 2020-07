VIDEO – Parma-Sampdoria 2-3, Serie A: gol e highlights della partita

Parma-Sampdoria, match della trentaquattresima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-3. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ennio Tardini.



IL RIBALTONE – Parma-Sampdoria 2-3 nella trentaquattresima giornata di Serie A. Il Parma gioca solo un tempo, crede di aver già vinto e alla fine perde ancora. Dopo diciotto minuti, su calcio d’angolo non allontanato, palla rimessa in area per Gervinho che salta un avversario e con un gran tiro sblocca la situazione. Gianluca Caprari raddoppierebbe, ma è in fuorigioco sul tiro di Dejan Kulusevski respinto da Emil Audero e il VAR annulla. Il 2-0 arriva lo stesso al 40′, con un cross dello svedese che Bartosz Bereszynski infila nella sua porta: autogol. La Sampdoria che riemerge dagli spogliatoi è però tutt’altra squadra. Julian Chabot accorcia subito, con un imperioso stacco di testa al 48′ su angolo dalla sinistra. Dopo una traversa colpita da Gaston Brugman su punizione i blucerchiati pareggiano: è il 69′, Fabio Quagliarella riceve in area e sul suo destro trova una deviazione che fa impennare il pallone e lo rende imprendibile. Non è finita, perché tempo nove minuti e Federico Bonazzoli, in uno strepitoso momento di forma, completa la rimonta con un sinistro su assist di Quagliarella. Di seguito il video con la sintesi di Parma-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.