VIDEO – Fiorentina-Torino 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Torino, match della trentaquattresima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-0. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



LA VITTORIA DELLA TRANQUILLITÀ – Fiorentina-Torino 2-0 nella trentaquattresima giornata di Serie A. La Fiorentina è aritmeticamente salva con quattro turni d’anticipo. Tutto facile per i viola, che hanno la meglio su un Torino ormai privo di stimoli. Neanche due minuti e il risultato è già sbloccato, Christian Kouamé punta due avversari e poi prova la battuta di sinistro, quanto basta per propiziare l’autorete di Lyanco. Partita non spettacolare, dove però i viola fanno più o meno quello che vogliono. Uno dei pochissimi sussulti per il Torino è un cross di Cristian Ansaldi per Andrea Belotti, il cui colpo di testa scheggia il palo. Il centravanti manca così la possibilità di realizzare l’ottavo gol consecutivo. Chi segna è Patrick Cutrone, ancora dalla panchina, su errore di Soualiho Meité a favorire il contropiede di Franck Ribéry, che serve il numero 63 per il facile sinistro del raddoppio. Per i granata c’è ancora qualche punto da fare per la salvezza. Di seguito il video con la sintesi di Fiorentina-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.