VIDEO – Parma-Inter 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sanchez Inter Torino (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Parma-Inter, match della venticinquesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ennio Tardini.



ALLUNGO EFFETTUATO! – Parma-Inter 1-2 nel posticipo della venticinquesima giornata di Serie A. L’Inter fa il suo dovere e stacca ulteriormente il Milan, fermato mercoledì sera sull’1-1 dall’Udinese. Contro il Parma per la capolista è una partita ostica, perché i ducali chiudono tutti i varchi. Nel primo tempo ci sono alcune occasioni, ma senza la giusta determinazione: è anzi Jasmin Kurtic a rendersi pericoloso, con un colpo di testa respinto da Samir Handanovic. L’Inter torna in campo decisa dopo l’intervallo, e per il Parma penultimo in classifica c’è poco da fare. Al 54′ rimpallo dopo una giocata di Romelu Lukaku, si inserisce Alexis Sanchez che prende il tempo al suo diretto marcatore e calcia di sinistro: Luigi Sepe sfiora soltanto, Riccardo Gagliolo rinvia ma quando il pallone ha già superato del tutto la linea. Otto minuti dopo il raddoppio, Lukaku si trascina dietro Lautaro Valenti (che l’aveva marcato sempre strettissimo) e serve a Sanchez la palla della doppietta. Al 71′ il Parma accorcia le distanze, cross di Giuseppe Pezzella con la difesa nerazzurra troppo schiacciata e conclusione vincente di Hernani. Il secondo gol consecutivo del brasiliano non cambia però le sorti dell’incontro, che i nerazzurri gestiscono sino al triplice fischio senza subire. L’Inter va a +6 sul Milan e ribadisce il +10 su Atalanta e Juventus. Di seguito il video con la sintesi di Parma-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.