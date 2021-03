Top e Flop di Parma-Inter: Sanchez dà ragione a Conte! Altri 2 tra i migliori

Parma-Inter si è chiusa con la vittoria dei nerazzurri di Conte, che consolidano il primo posto in classifica allungando su Milan (+6), Juventus e Atalanta (+10). Dopo un primo tempo decisamente sottotono, la capolista trova la via del gol grazie a un Sanchez in splendida forma (vedi analisi tattica). Un po’ di sofferenza nell’ultima mezz’ora di partita, ma 3 punti pesantissimi. Scopriamo di seguito i “Top e Flop” del match nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: SANCHEZ BRILLA E DECIDE, LUKAKU STRARIPANTE, HAKIMI SPINGE

SANCHEZ – Antonio Conte lo premia dopo la bella prova con il Genoa schierandolo dal 1′ al posto di Lautaro Martinez. Il cileno non tradisce le attese e risponde con una doppietta che regala tre pesantissimi punti all’Inter, prima in classifica a +6 dal Milan. L’ex Manchester United sblocca una partita rognosa al 54′ approfittando di un rimpallo e al 62′ trova il raddoppio finalizzando un grande assist di Romelu Lukaku. Sanchez sta bene sia fisicamente che mentalmente, proprio come aveva detto Conte nella conferenza pre-match (vedi articolo).

LUKAKU – Nel primo tempo non riesce ad incidere come al solito, trovando qualche difficoltà di troppo contro la difesa crociata. Nella seconda frazione di gioco decide che è ora di vincere la partita e alza il ritmo: non riesce a timbrare il cartellino pur collezionando tre occasioni da gol, ma la discesa straripante che porta al raddoppio dell’Inter vale sicuramente quanto una marcatura personale. Nota di merito per non essersi fatto ammonire vista la pesante diffida con Atalanta sullo sfondo.

HAKIMI – Non è impeccabile in fase di copertura sul gol del Parma, ma nel primo tempo è certamente il migliore tra i nerazzurri. Spinge bene sulla fascia destra, con qualche pericolosa incursione in area. Sul finire di partita, nel momento di sofferenza, rincorre l’avversario con grinta e decisione meritando una quasi dichiarazione d’amore da parte di Conte.

I FLOP DELL’INTER: ANCHE A QUESTO GIRO NON VIENE BOCCIATO NESSUNO. L’INTER CONQUISTA 3 PUNTI PESANTI E IMPORTANTI DIMOSTRANDO DI SAPER ANCHE SOFFRIRE. IL GRUPPO PRIMA DI TUTTO.

