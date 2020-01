VIDEO – Milan-Udinese 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Milan-Udinese, anticipo mattutino della ventesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



ULTIMA GIOCATA – Milan-Udinese 3-2 nell’anticipo mattutino della ventesima giornata di Serie A. Il Milan si prende la terza vittoria in otto giorni sull’ultimo pallone della partita. Battuta anche l’Udinese, che ha tanto da recriminare con se stessa per un’infinità di occasioni non concretizzate. Al 6′ lancio in avanti per Kevin Lasagna, Gianluigi Donnarumma esce a vuoto e prende l’attaccante ma si prosegue e Jens Stryger Larsen sfrutta la porta sguarnita per trovare la traiettoria giusta dalla fascia destra. I friulani sprecano un paio di occasioni in contropiede, una in particolare quattro contro uno con Lasagna, e pagano a inizio ripresa: Andrea Conti crossa per Ante Rebic che arriva in anticipo e gira in rete. 1-1 al 49′, al primo pallone toccato dal croato messo dentro all’intervallo per Giacomo Bonaventura. L’Udinese ha diverse opportunità per tornare sopra, ma Stefano Okaka svirgola e Donnarumma si fa perdonare con due prodigi, soprattutto uno su Rolando Mandragora. Così al 72′ il Milan passa, su corner respinto palla al limite per Theo Hernandez che di sinistro al volo becca l’angolo basso. Il finale però è rocambolesco: a cinque minuti dal 90′ cross di Stryger Larsen e Lasagna in torsione riesce a girare in rete di testa. Di nuovo parità, ma a trenta secondi dalla fine del recupero ancora Rebic raccoglie palla al limite e trova lo spiraglio giusto per il 3-2. Il Milan è di nuovo in corsa per l’Europa, l’Udinese ferma la serie di tre vittorie consecutive in campionato. Di seguito il video con la sintesi di Milan-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.