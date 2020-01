Eriksen, offerta Inter vicina alla richiesta: ottimismo! Conte ora pressa – SM

Eriksen all’Inter, si entra nella settimana decisiva. Il giornalista Raimondi, nel corso di “Pressing Serie A” su Rete 4, ha riferito alcuni aggiornamenti sul grande colpo per Conte

CI SIAMO? – Di seguito le ultime di Claudio Raimondi su Christian Eriksen in nerazzurro: «Martin Schoots (agente del giocatore, ndr) domani incontrerà il Tottenham e presenterà l’offerta definitiva, cioè 15 milioni di euro per il danese più 3 di bonus anche facili. Molto prossima alla richiesta di 20 milioni. Siamo all’ultimo chilometro di questa telenovela, filtra un cauto ottimismo anche perché le voci diffuse in serata di un interessamento last minute del Real Madrid non trovano conferma. Dovrebbe veramente essere decisiva questa settimana, Antonio Conte pressa per averlo prima di Inter-Cagliari per integrarlo in un finale di mese che porterà un grande dispendio di energie. Soprattutto ha detto che ci vuole più qualità a centrocampo».