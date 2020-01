Inter emana comunicato post-Petrachi. Eriksen in arrivo: ecco la data – Rai

Eriksen è il nome più caldo in questo mese di gennaio nerazzurro. Venerato – giornalista di “Rai Sport” – a “La Domenica Sportiva” su Rai 2 lo avvicina all’Inter con tanto di tempistiche. Per Giroud e gli altri bisogna pazientare, anche perché Politano blocca tutto e crea strascichi societari

MERCATO INGLESE – I prossimi colpi dell’Inter sono in arrivo da Londra, da Ciro Venerato la conferma: «Quasi certamente martedì l’agente di Christian Eriksen porterà una nuova offerta al Tottenham: l’Inter si è spinta fino a 15 milioni di euro più 5 di bonus, alcuni facilmente raggiungibili, per arrivare ai 20 richiesti dagli inglesi. Magari lo sbarco a Milano di Eriksen può essere previsto tra mercoledì e giovedì se tutto va per il verso giusto. Accordo con il Chelsea per Olivier Giroud a 4 milioni più 1 bonus, ma è bloccato da Matteo Politano, che vuole solo e soltanto la Roma, infatti ha deciso di rifiutare tutto. No a Fiorentina, Milan, Napoli e Siviglia. L’operazione potrebbe riaprirsi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze, se no Politano resta a Milano. Valentino Lazaro andrà al Newcastle in settimana».

REAZIONE INTER – Venerato entra nel dettaglio dell’operazione saltata con la Roma e delle sue conseguenze: «L’Inter non ha preso bene le parole di Gianluca Petrachi sui dissapori tra Beppe Marotta e Piero Ausilio. Domani (oggi, ndr) l’Inter emanerà un comunicato molto duro per ribadire che i rapporti tra Marotta e Ausilio sono ottimi. Entrambi hanno bocciato l’opzione Leonardo Spinazzola perché poco convinti delle condizioni atletiche e fisiche del giocatore, idoneo ma non al 100%. Tra l’altro Ausilio ha firmato fino al 2022, va d’amore e d’accordo con Marotta. L’Inter ha già preso l’alternativa a Spinazzola. Tutto fatto con Chelsea e Fenerbahce per Victor Moses in prestito con diritto di riscatto, ma servono visite mediche preventive a causa di alcuni problemi fisici. Smentito lo scambio con il Manchester City tra Alessandro Bastoni e Joao Cancelo, così come l’interesse per Sofyan Amrabat dell’Hellas Verona».