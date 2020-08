VIDEO – Le migliori partite dell’Inter 2019/20: Inter-Shakhtar Donetsk 5-0 (#2)

Inter-Shakhtar Donetsk

Riviviamo le cinque migliori partite dell’Inter nella stagione 2019/20, appena conclusasi. Al secondo posto troviamo Inter-Shakhtar Donetsk 5-0 del 17 agosto 2020. I gol di Lautaro Martinez, Lukaku (una doppietta a testa) e D’Ambrosio trascinano i nerazzurri in finale di Europa League! Ecco il video con tutti gli highlight della gara.

GOLEADA – Inter-Shakhtar Donetsk doveva essere la prima prova probante per i nerazzurri in Europa League. Dopo aver agilmente superato Getafe e Bayer Leverkusen, Antonio Conte si trova di fronte una squadra ostica, abituata ad un calcio offensivo dal ritmo perforante. Ma nel corso dei 90′ non si assisterà a nulla di tutto ciò, perché l’Inter domina dal primo all’ultimo minuto. Al 19′ Nicolò Barella è bravissimo a intercettare un rilancio sbagliato del portiere, e a superare un avversario prima di allargarsi sulla destra. Il numero 23 piazza un cross perfetto per la testa di Lautaro Martinez, che porta in vantaggio l’Inter trovando il primo gol in questa Europa League. I nerazzurri controllano benissimo le sterili sortite offensive degli ucraini, che riescono a piazzare giusto un paio di tiri. L’occasione più ghiotta arriva attorno al 15′ della ripresa, quando Junior Moraes riesce a impattare il pallone da pochi passi.

Inter-Shakhtar Donetsk 5-0: mezz’ora di fuoco

Pochi minuti dopo l’Inter decide di smettere di tentennare, e piazza il raddoppio con Danilo D’Ambrosio, che insacca di testa su calcio d’angolo. Passano dieci minuti, e Lautaro Martinez trova la rete del 3-0 con un bellissimo destro a fil di palo da fuori area. Partita chiusa, e finale in tasca, ma c’è ancora tempo. Soprattutto per la gloria di Romelu Lukaku, che piazza una doppietta in 6 minuti. Al 78′ viene servito in area dal fido compagno di reparto, infilando di piatto mancino il gol del 4-0. Infine, all’84’, conduce un’azione da giocatore di football americano. Contropiede furente dove resiste benissimo alla carica del marcatore e supera il portiere, con un tunnel di piatto destro. 5-0 senza storie, e prima finale europea, dieci anni dopo l’ultima volta. Ecco il video con tutti gli highlights:

