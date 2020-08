VIDEO – Le migliori partite dell’Inter 2019/20: Inter-Borussia Dortmund 2-0 (#4)

Riviviamo le cinque migliori partite dell’Inter nella stagione 2019/20, appena conclusasi. Al quarto posto troviamo Inter-Borussia Dortmund 2-0, del 23 ottobre 2019. I nerazzurri trovano la prima vittoria in Champions League, grazie alle reti di Lautaro Martinez e Antonio Candreva. Ecco il video con gli highlights della partita.

DOMINIO – La sera del 23 ottobre 2019 l’Inter affronta il Borussia Dortmund nella terza giornata dei gironi di Champions League. Per gli uomini di Antonio Conte è già una partita decisiva, avendo raccolto solo un punto fino a quel momento. Una sconfitta (dopo quella subita al Camp Nou col Barcellona) sancirebbe già il prematuro fallimento della campagna europea nerazzurra. Per battere i gialloneri è necessaria la partita perfetta, e così sarà al termine. L’assenza di Marco Reus limita molto la pericolosità offensiva del Borussia Dortmund, che infatti in attacco si rivela piuttosto sterile (appena 2 tiri in porta). L’Inter invece conduce un match attento, con un pressing oculato e costante, che chiude ogni possibilità di sfondamento. Una strategia che al 22′ paga i suoi frutti: Stefan de Vrij supera la metà campo e annulla la doppia linea giallonera con un perfetto lancio verticale. Lautaro Martinez sale con una sincronia perfetta a raccogliere palla, e completamente solo batte Burki. La gara prende così una piega precisa, che rischia di incrinarsi all’82’. Il neo-entrato Sebastiano Esposito (il secondo interista più giovane a giocare in Champions League, a 17 anni e 113 giorni) si guadagna un rigore, ma Lautaro Martinez dal dischetto si fa neutralizzare. Le coronarie nerazzurre rischiano di saltare, ma un contropiede perfetto all’89’ scardina ancora lo schieramento del Borussia Dortmund. Marcelo Brozovic serve Antonio Candreva con un filtrante: l’87 conduce palla e infila il 2-0 che chiude i conti. Ecco il video con gli highlights:

