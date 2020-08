Conte, Marotta lascia sede Inter: arrivato Ausilio. Le ultime

Condividi questo articolo

Oggi giorno verità per la panchina dell’Inter, si deciderà il futuro di Antonio Conte: intanto via Beppe Marotta e arrivato Piero Ausilio in sede

ARRIVO – Come riportato dallo staff del giornalista Gianluca Di Marzio, Beppe Marotta ha lasciato la sede dell’Inter per lasciare il posto pochi minuti fa a Piero Ausilio. Continua la giornata di riunioni per decidere il destino dell’allenatore Antonio Conte.

Beppe Marotta has left Inter HQ. — Francesco Porzio (@fraporzio95) August 25, 2020