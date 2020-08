VIDEO – Le migliori partite dell’Inter 2019/20: Atalanta-Inter 0-2 (#5)

Riviviamo le cinque migliori partite dell’Inter nella stagione 2019/20, appena conclusasi. Al quinto posto troviamo Atalanta-Inter del 1° agosto 2020. Nell’ultima giornata di Serie A, inizialmente prevista per il 24 maggio, l’undici di Conte affossa i bergamaschi con reti di D’Ambrosio e Young. Una vittoria che conferma il secondo posto dell’Inter, a -1 dalla Juventus. Ecco il video degli highlights della gara.

DUE – Atalanta-Inter dello scorso 1° agosto è una partita che ruota attorno alla mistica del numero due. Due le squadre nerazzurre in campo, due le reti complessive, due il numero di posizione con cui l’Inter chiude la classifica. E proprio davanti all’Atalanta, che porta ugualmente a termine un ottimo campionato, confermando il terzo posto della stagione precedente. Gli uomini di Antonio Conte iniziano il match alla grande: meno di un minuto ed è già 0-1 Inter sull’Atalanta! Ashley Young e Lautaro Martinez sviluppano uno scambio corto dalla bandierina, che porta al cross dell’inglese verso il centro dell’area. Palla col contagiri per Danilo D’Ambrosio, che di testa insacca da pochi passi anticipando tutti. La partita assume subito le tinte nerazzurre della squadra di Milano, che arriva al termine della stagione in forma smagliante. Gli uomini di Gian Piero Gasperini sembrano invece già proiettati alla Champions League, dove li aspetta il PSG di Neymar (che vincerà 2-1) ai quarti di finale. E infatti al 20′ Atalanta-Inter si chiude definitivamente. I nerazzurri milanesi, che nell’occasione sfoggiano la nuova maglia da trasferta, dispiegano un contropiede con disarmante facilità. La palla arriva sui piedi di Young, nella consueta posizione larga sulla sinistra. Il numero 15 controlla, valuta se dribblare Castagne, e poi si accentra improvvisamente, facendo partire un tiro perfetto, che gira fino a infilarsi sul secondo palo. Ecco tutti gli highlights in questo video: