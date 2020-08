Romano: “Vidal-Inter, contatti con agente: idea piano Sanchez. Juventus…”

Condividi questo articolo

Arturo Vidal

Intervenuto all’interno della rubrica a lui riservata su “Calciomercato.com”, Fabrizio Romano ha parlato del possibile affare “alla Sanchez” per Arturo Vidal, proposto alla Juventus, all’Inter

CONTATTI – Queste le parole di Fabrizio Romano sull’interessamento dell’Inter per Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona. «A volte ritornano. Arturo Vidal e l’Inter si rincorrono ancora. Perché il nome del centrocampista cileno è tornato ad essere sottolineato in rosso sulla lista dei rinforzi condivisi tra Antonio Conte e il club nella prima riunione operativa avvenuta ieri in sede, a 24 ore di distanza dal patto di Villa Bellini per proseguire insieme. Sì, ancora lui. Ancora Vidal per l’Inter che si è immediatamente messa in contatto con l’agente del giocatore, Fernando Felicevich, lo stesso di Alexis Sanchez. Non un nome casuale. L’Inter infatti sa che il Barcellona ha ormai fatto fuori Vidal dal suo progetto tecnico rivoluzionato con l’arrivo di Koeman».

STRATEGIA – Romano passa quindi al piano che avrebbe pensato il club nerazzurro per portare il cileno all’ombra della Madonnina. «Per questo ha una strategia in mente: replicare l’affare Sanchez, ovvero prima trovare l’accordo col giocatore sullo stipendio, poi trattarlo col club a condizioni economiche di grande favore. Alexis è arrivato addirittura gratis, Vidal chissà, siamo all’inizio di un nuovo dialogo. La scelta è chiara: se arrivasse Vidal, l’Inter automaticamente rimetterebbe sul mercato Radja Nainggolan di rientro dal Cagliari che gradirebbe molto riaverlo. Conte aspetta aggiornamenti, insiste per Arturo che è stato proposto dal Barcellona anche alla Juventus nelle scorse settimane dopo i dialoghi di scambio: risposta negativa, Paratici e Pirlo cercano altro. L’Inter invece cerca ancora lui, sei mesi dopo: Arturo Vidal».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com