VIDEO – Juventus-Torino 4-1, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Torino, match della trentesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 4-1.



FUGA IN CLASSIFICA – Juventus-Torino 4-1 nell’anticipo della trentesima giornata di Serie A. Per la Juventus ora è fuga vera: poker al Torino nel derby e Lazio (sconfitta) a -7. Ai bianconeri bastano centoventicinque secondi per piegare la terrificante retroguardia granata, con verticalizzazione per Paulo Dybala che mette a sedere l’ingenuo Lyanco e trova sul suo sinistro la deviazione di Armando Izzo per l’1-0. Al 29′ contropiede da angolo per il Torino, Cristiano Ronaldo corre fino al limite e serve Juan Guillermo Cuadrado, che sembra chiuso ma salta secco Lyanco e con il destro raddoppia. Così pare si vada al riposo, ma nel secondo dei tre minuti di recupero su tiro di Simone Verdi la palla sbatte sulla coscia di Matthijs de Ligt e poi sul braccio. Dopo un minuto di proteste, a gioco fermo, l’arbitro Fabio Maresca viene richiamato dal VAR, giudica le immagini e assegna rigore. Dal dischetto, al 51′ del primo tempo, Andrea Belotti dà un dispiacere a Gianluigi Buffon nel giorno del record di presenze in Serie A (648). In avvio di ripresa il Torino farebbe 2-2 con Verdi, in mischia, ma Belotti è in fuorigioco sul secondo tiro e invalida. Il derby si chiude al 61′, quando su punizione Cristiano Ronaldo scavalca la barriera e piazza sotto la traversa. Primo gol in bianconero su punizione per il portoghese, dopo due anni. Il pomeriggio da incubo della difesa del Torino si completa all’87’: su cross di Douglas Costa per nessuno Koffi Djidji infila la sua porta. Di seguito il video con la sintesi di Juventus-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.