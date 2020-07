Inter-Bologna, chance per iniziare ad accorciare: posto d’onore da puntare

Condividi questo articolo

Inter-Bologna è in programma alle ore 17.15 e, visto il caldo che inevitabilmente ci sarà al Meazza, non sarà una passeggiata per entrambe le squadre. Questo pomeriggio però i nerazzurri hanno una grossa chance per avvicinare il secondo posto, dopo la sconfitta della Lazio di ieri.

PAROLA D’ORDINE -1! – Il tracollo della Lazio col Milan aggiunge interesse a Inter-Bologna. I nerazzurri, vincendo oggi, andrebbero a soltanto un punto di distacco dal secondo posto (che vale eccome), con una differenza reti (a ora +35 contro +31) che inizia a non essere più così distante. Merito anche del 6-0 di mercoledì al Brescia, che ha concesso un tardo pomeriggio di tranquillità a metà settimana. Proprio quel trionfo può aiutare l’Inter, che non ha speso grosse energie mentre sarà chiamata a tirarne fuori tante per avere la meglio non solo del Bologna ma anche del caldo. Al Meazza si prevede un pomeriggio torrido, soprattutto nel primo tempo, e sarà determinante gestire il fisico per non soffrire. I rossoblù ormai sono salvi, ma l’ex Sinisa Mihajlovic l’ultima volta ha vinto (0-1): è ora di ribaltare quel risultato.

L’ORA DEI RITORNI? – Antonio Conte, come noto, in questa stagione non ha mai dato i convocati ed è così anche per Inter-Bologna. Il tecnico, però, ieri ha confermato il ritorno di Marcelo Brozovic dall’infortunio. Non è da escludere che il croato faccia uno spezzone di partita, ma è difficile vederlo in campo dal primo minuto. Dovrebbero esserci invece Christian Eriksen e Romelu Lukaku, che hanno rifiatato quattro giorni fa, ed è possibile che Alexis Sanchez sia preferito a Lautaro Martinez, visto lo stato di forma di entrambi. Per Mihajlovic ci sono alcune situazioni da valutare, tanto che alla fine potrebbe stare fuori Rodrigo Palacio visti i tanti impegni (vedi articolo). Su Inter-News.it lungo tutto l’arco della giornata verranno pubblicate le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 16 inizierà l’avvicinamento vero e proprio a Inter-Bologna con le interviste e le formazioni ufficiali prima del live della partita, visibile su DAZN.