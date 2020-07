Inzaghi amaro: “Sconfitta pesante per la nostra classifica. Questa Lazio…”

Inzaghi – allenatore della Lazio -, intervenuto ai microfoni di “DAZN” al termine di Lazio-Milan, commenta la pesante sconfitta casalinga contro la squadra di Pioli. I biancocelesti arrestano la loro corsa alla vetta, dove la Juventus ha appena aumentato le distanze. E dietro c’è l’Inter

CLASSIFICA COMPLICATA – Serata storta per la Lazio, come dimostrato dall’amarezza di Simone Inzaghi: «La sconfitta pesa per la classifica e la nostra rincorsa, ma sapevamo di avere delle difficoltà oggettive. E in più non siamo stati fortunati negli episodi chiave. Nel primo tempo abbiamo preso gol su autorete e rigore (vedi articolo). Potevamo riaprirla con Manuel Lazzari, invece Ante Rebic ha chiuso la partita. La sconfitta è pesante, ma non molliamo. Sappiamo il percorso fatto finora e non abbiamo intenzione di mollare adesso. Dobbiamo continuare così. Adesso probabilmente perderemo anche Joaquin Correa. Speriamo di recuperare qualche giocatore, perché non posso fare rotazioni ora. Giocare quattro partite in meno di due settimane è difficile. In queste partite ho potuto cambiare solo un giocatore, siamo obiettivamente in difficoltà. Guardiamo avanti, ora pensiamo al Lecce, contro cui cercheremo di presentare una formazione con qualche cambio». Queste le dichiarazioni di Inzaghi dopo il pesante 0-3 di Roma che potrebbe riavvicinare l’Inter al secondo posto.