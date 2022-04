VIDEO – Juventus-Fiorentina 2-0, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Juventus-Fiorentina, match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



IN FINALE! – Inter-Milan 3-0 nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Sarà la Juventus a sfidare l’Inter in finale, come in Supercoppa Italiana. Dopo lo 0-1 dell’andata Fiorentina di nuovo battuta, ancora senza riuscire a fare gol. Ci si attende Dusan Vlahovic, invece a segnare è un altro ex: Federico Bernardeschi. L’esterno al 32′, su un cross dalla sinistra, sfrutta un’uscita a vuoto di Bartlomiej Dragowski e un orribile colpo di testa sbagliato di Cristiano Biraghi, per controllare e battere a rete col mancino. Fiorentina anche sfortunata, quando a inizio ripresa un rimpallo in area su Matthijs de Ligt chiama Matteo Perin al miracolo. La Juventus sfiora il raddoppio con un destro di Denis Zakaria su assist di Vlahovic, che termina sul palo, la Fiorentina ancora il pari con una punizione di Biraghi di poco a lato. Adrien Rabiot raddoppierebbe a venti minuti dal termine, ma sul lancio di Bernardeschi è in leggero fuorigioco e il VAR annulla. Il 2-0 è solo rimandato, arriva al 94′ e porta la firma di Danilo da Silva, destro piazzato su assist di Juan Guillermo Cuadrado. L’11 maggio a Roma sarà il quarto derby d’Italia stagionale e assegnerà la Coppa Italia.

Video con gli highlights di Juventus-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.