Bastoni ancora fuori anzitempo, ma rientra l’allarme per Inter-Roma – CdS

Per la seconda partita consecutiva Bastoni è uscito nel finale. In vista di Inter-Roma però il difensore non preoccupa: il Corriere dello Sport esclude problemi di particolare entità.

NESSUN PERICOLO – Alessandro Bastoni sarà a disposizione di Simone Inzaghi sabato per Inter-Roma. Il cambio contro il Milan è arrivato soltanto per crampi, nulla di grave. Recupero già avvenuto, senza necessità di dover approfondire la questione. Al suo posto era entrato Danilo D’Ambrosio. La curiosità è che Bastoni, sempre per crampi, era stato sostituito venerdì scorso negli ultimi minuti con lo Spezia.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona



