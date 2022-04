Adriano prosegue il tour ‘di rientro’ con l’Inter: oggi nuova visita – CdS

Adriano è l’ospite speciale di questi giorni in casa Inter. Dopo aver visto il derby martedì sera al Meazza e aver incontrato ieri Zhang (vedi articolo) il brasiliano sarà oggi ad Appiano Gentile. Lo anticipa il Corriere dello Sport.

IL GRANDE EX – Alla Pinetina oggi si rivedrà Adriano Leite Ribeiro. L’ex attaccante brasiliano è in questi giorni a Milano, dopo aver assistito al derby Inter-Milan in tribuna a San Siro, e per la seduta odierna si presenterà ad Appiano Gentile. Lo segnala il Corriere dello Sport oggi in edicola, aggiornando sul ritorno in Italia dell’ex giocatore. Adriano è stato in nerazzurro dal 2001 al 2009, con all’interno alcuni trasferimenti, ieri ha visitato la sede e incontrato il presidente Steven Zhang.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona



Per leggere la notizia completa, acquista il Corriere dello Sport in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.