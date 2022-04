Coppa Italia, da oggi ritorno semifinali: Inter-Milan avvia, partite e diretta TV

Coppa Italia, da oggi col derby Inter-Milan il ritorno delle semifinali. Si definiscono le due squadre che si contenderanno il trofeo nell’ultimo atto in programma mercoledì 11 maggio. Da ricordare che, per l’ultima volta, è in vigore la regola del gol doppio in trasferta.

COPPA ITALIA – RITORNO SEMIFINALI

Inter-Milan martedì 19 aprile ore 21 (andata 0-0) – diretta TV Canale 5

Juventus-Fiorentina mercoledì 20 aprile ore 21 (andata 1-0) – diretta TV Canale 5