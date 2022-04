Inter-Milan, San Siro tutto esaurito ma non solo: doppio record – CdS

Inter-Milan oggi si giocheranno la semifinale di ritorno di Coppa Italia, partendo dallo 0-0 dell’andata. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, a San Siro ci sarà il tutto esaurito, e un altro grande record.

DOPPIO RECORD – Inter-Milan, oggi a San Siro ci saranno 75.000 spettatori e una coreografia da brividi: stadio tutto esaurito con un incasso lordo di oltre 4 milioni. Si tratta di un doppio record per una gara della coppa nazionale, finali comprese: i presenti erano stati 73.000 per Milan-Inter nel 1992 e 72.000 per la sfida sempre tra i rossoneri e i bianconeri nel 2020. Un discorso simile vale anche per Inter-Roma, in programma sabato: anche in quel caso si va verso il secondo tutto esaurito di fila (venduti 3.000 tagliandi del settore ospiti, ne restano altri 1.500 più poche altre centinaia negli altri anelli).

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

