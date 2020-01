VIDEO – Juventus-Cagliari 4-0, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Cagliari, match della diciottesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 4-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



RIPRESA PERFETTA – Juventus-Cagliari 4-0 nella diciottesima giornata di Serie A. Ci mette poco più di un tempo la Juventus, ma poi liquida il Cagliari e si conferma in testa. Fino all’intervallo i bianconeri dominano, ma si fermano solo a una traversa colpita da Merih Demiral. Al 49’, però, una follia di Ragnar Klavan con un passaggio in orizzontale al limite dell’area innesca Cristiano Ronaldo, che salta Robin Olsen e mette dentro. Regalo imperdonabile del difensore estone, che sblocca la partita e cambia la situazione. I sardi vanno vicini a pareggiare, ma Giovanni Simeone di testa stampa il pallone sulla traversa. Al 67’ rigore per fallo conquistato da Paulo Dybala in contrasto su Marko Rog, Cristiano Ronaldo spiazza Olsen e fa doppietta. Il Cagliari non si riprende e fra l’81’ e l’82’ becca altri due gol, un destro del subentrato Gonzalo Higuain deviato da Klavan vale il tris e sulla ripartenza Radja Nainggolan perde palla e Douglas Costa lancia Cristiano Ronaldo per la sua prima tripletta in Serie A. Sensazionale ripresa del portoghese, che inizia l’anno al meglio. Nel finale Sebastian Walukiewicz salva sulla linea su Higuain, dall’altra parte Joao Pedro prende l’incrocio. Di seguito il video con la sintesi di Juventus-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.