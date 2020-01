VIDEO – Atalanta-Parma 5-0, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Parma, match della diciottesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 5-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



CHE SPETTACOLO – Atalanta-Parma 5-0 nella diciottesima giornata di Serie A. Ancora una goleada per l’Atalanta, che riprende da dove aveva lasciato ossia facendo cinque gol. Il Parma regge dieci minuti, poi crolla su un favoloso tiro dai venti metri di Alejandro Gomez, perfetto sotto la traversa per sbloccare il match. Il Papu al 34’ duetta con Remo Freuler e manda lo svizzero in porta, per il gol del raddoppio bergamasco. Tris già prima dell’intervallo, al 43’ Josip Ilicic si accentra da destra e sul suo tiro una deviazione favorisce Robin Gosens, al quinto centro in campionato. All’ora di gioco capolavoro di Ilicic, che su cross dalla sinistra di Gosens si coordina e al volo impatta perfettamente il pallone per il poker. Non contento, lo sloveno trova la seconda doppietta consecutiva al 71’, con uno slalom in mezzo alla difesa del Parma chiuso da un facile tocco in rete. Nerazzurri a -1 dal quarto posto. Di seguito il video con la sintesi di Atalanta-Parma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.