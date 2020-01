VIDEO – Bologna-Fiorentina 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Fiorentina, anticipo mattutino della diciottesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



ESORDIO CON FREGATURA – Bologna-Fiorentina 1-1 nell’anticipo mattutino della diciottesima giornata di Serie A. Il Bologna apre l’anno con un pareggio che sa tanto di vittoria. La Fiorentina, nel debutto in panchina di Giuseppe Iachini, becca il pari al 94’ in una partita che sembrava in cui sembrava a un passo dal successo. Rodrigo Palacio fa gol in diagonale, su intuizione di Riccardo Orsolini, ma l’argentino è in fuorigioco: annullato. È sua un’altra grossa chance al 25’, ma su grande palla di Nicola Sansone non controlla al meglio e Bartlomiej Dragowski salva. La Fiorentina colpisce al 27’ con una meraviglia: punizione respinta da Gary Medel al limite, Marco Benassi si coordina e con un capolavoro di destro infila il palo lontano. Gol del giocatore maggiormente sacrificato nella precedente gestione tecnica, quasi un segnale di discontinuità col passato. Sansone testa Dragowski al 67’, poi entra anche Federico Santander subito vicino al gol. Dalbert Henrique si divora un contropiede in superiorità numerica azzardando un folle tiro da centrocampo, con un compagno meglio piazzato, e si fa anche male. Su deviazione ravvicinata di Mattia Bani fa un miracolo Drągowski, ma il muro viola crolla a un minuto e mezzo dalla fine del recupero. Su punizione, generosamente concessa da German Pezzella, Orsolini quasi dalla linea di fondo calcia forte e supera la barriera costituita da un solo giocatore. Pareggio preziosissimo per il Bologna, la Fiorentina non stacca la zona retrocessione. Di seguito il video con la sintesi di Bologna-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.