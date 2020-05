VIDEO – L’Inter festeggia il 17Â° scudetto, poi batte il Siena 3-0

VIDEO – L’Inter festeggia il 17° scudetto, poi batte il Siena 3-0

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 16 maggio 2009. Alla terzultima giornata di Serie A, l’Inter è già Campione d’Italia prima di scendere in campo contro il Siena. La sconfitta subita dal Milan nell’anticipo del giorno precedente ha infatti consegnato il 17° scudetto ai nerazzurri. I festeggiamenti avvengono con un netto 3-0 al Siena.

SENZA GIOCARE – Il 16 maggio 2009 l’Inter diventa Campione d’Italia per la diciassettesima volta nella sua storia, stavolta quasi “senza giocare”. A sancire infatti il tricolore nerazzurro non è la vittoria contro il Siena, bensì la sconfitta del Milan il giorno precedente. A Udine i rossoneri hanno perso 2-1, fermando a -7 la loro rincorsa per lo scudetto: con due turni da giocare, lo scudetto 2008/09 è matematicamente dell’Inter. E il posticipo domenicale contro il Siena assume sin da subito i toni di una passerella. I nerazzurri hanno voglia di festeggiare il titolo, assieme ai tifosi, e iniziano a spingere dal 1′. Il vantaggio arriva però solo a pochi secondi dall’intervallo: sassata di Dejan Stankovic da fuori area, respinta di Curci e tap-in mancino di Esteban Cambiasso, per l’1-0 Inter. Il raddoppio arriva poi ad inizio ripresa: Mario Balotelli manomette il fuorigioco dei toscani, e insacca da pochi passi, dopo aver dribblato anche il portiere. Al 75′ si chiudono tutti i conti: ancora Balotelli serve Zlatan Ibrahimovic in area, lo svedese trafigge Curci con una botta mancina. Due minuti dopo, il capolavoro di José Mourinho (al primo titolo in Italia): il tecnico portoghese decide di regalare gloria a Paolo Orlandoni, terzo portiere, facendolo entrare al posto di Julio Cesar, che riceve una standing ovation uscendo. Al fischio finale, possono riprendere i festeggiamenti, in campo e sugli spalti. Nel video YouTube di “xmiloszt” tutto il resoconto della partita: