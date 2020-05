Kumbulla, trattative avanzate con l’Inter! Due concorrenti dalla Premier

Marash Kumbulla, difensore del Verona, resta nel mirino dell’Inter sarebbe avanti in questo momento rispetto a tutte le pretendenti

TWEET – Gli ultimi aggiornamenti dal giornalista Nicolò Schira, il quale ha pubblicato il seguente messaggio su Twitter. “Everton e Tottenham stanno cercando Marash Kumbulla, ma l’Inter è in trattative avanzate con il giovane difensore centrale del Verona. Kumbulla nelle ultime settimane ha respinto l’offerta del Napoli“.

#Everton and #Tottenham are looking Marash #Kumbulla, but #Inter are in advanced talks with the young central defender of #Verona. Kumbulla in the last weeks has rejected the #Napoli’s bid. #transfers #EFC #THFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 16, 2020