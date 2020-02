VIDEO – Inter-Sampdoria, l’ultimo precedente: Nainggolan decisivo

In vista di Inter-Sampdoria in programma domani sera a San Siro, riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato a Milano dalle due squadre. Nerazzurri vittoriosi per 2-1 grazie alla rete decisiva di Radja Nainggolan.

ULTIMO PRECEDENTE – Inter-Sampdoria, in programma domani sera, è una sfida molto importante per i nerazzurri, chiamati a tornare alla vittoria dopo la sconfitta della scorsa settimana contro la Lazio. L’ultimo precedente giocato a San Siro tra le due squadre, risalente al 17 febbraio 2019, ha visto trionfare proprio la squadra allenata dall’allora tecnico Luciano Spalletti. Una sfida tutta risolta nel giro di cinque minuti verso il finire della partita. A sbloccare il risultato è Danilo D’Ambrosio al minuto 73, prima del pareggio soli due minuti dopo di Manolo Gabbiadini. A risolvere però il match e a regalare la vittoria alla squadra ci pensa Radja Nainggolan che al minuto 78 sigla il decisivo gol del 2-1 che porta i tre, fondamentali, punti ai nerazzurri. Di seguito gli higlights della partita in questione.

Fonte: YouTube – Canale ufficiale Inter