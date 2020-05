VIDEO – Inter, proseguono gli allenamenti in vista...

VIDEO – Inter, proseguono gli allenamenti in vista della ripresa

Al Centro Sportivo Suning continuano gli allenamenti dell’Inter, come mostrato in un video pubblicato dal profilo Twitter ufficiale della società, in attesa di sapere se e quando possa ripartire il campionato.

DURO LAVORO – Una clip video di pochi secondi per mostrare tutto il duro lavoro che i giocatori dell’Inter continuano a svolgere sul campo del Centro Sportivo Suning ad Appiano Gentile, in attesa di sapere se e quando possa ripartire il campionato, decisione che dovrebbe arrivare nel corso della giornata di oggi. Il tutto sotto gli occhi attenti del tecnico Antonio Conte. Di seguito le immagini, fornite dal profilo ufficiale Twitter della società nerazzurra.