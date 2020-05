Premier League, ripresa ufficiale: ecco la data. Apre City-Arsenal

Secondo quanto riporta in esclusiva il tabloid inglese Telegraph, la Premier League ripartirà ufficialmente il 17 giugno con due recuperi, tra cui il big match tra Manchester City e Arsenal. Il 20 giugno la prima giornata “completa”.

RIPARTENZA – Mentre in Italia si discute sulla possibile data per la ripresa del campionato (da scegliere tra il 13 e il 20 giugno), in Inghilterra la Premier League è pronta per ripartire. Secondo le notizie che arrivano da oltremanica, la data per la ripresa è il 17 giugno, dove si svolgeranno i due recuperi Sheffield United-Aston Villa e Manchester City-Arsenal. In questo modo tutti i club raggiungeranno le 29 partite giocate, con la prima giornata completa che si svolgerà soli 3 giorni dopo, il 20 giugno. Nei piani della federazione inglese, si giocherà per sette fine settimana con l’aggiunta di due match infrasettimanali, in modo da terminare il campionato nel weekend del 1-2 agosto. La settimana dopo, l’8 agosto, si svolgerà invece la finale di FA Cup.

Fonte: The Telegraph