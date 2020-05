Comitato Tecnico Scientifico, ok a protocollo FIGC: un obbligo resta – Sky

Secondo quanto riporta “Sky Sport”, il Comitato Tecnico Scientifico avrebbe dato l’ok al protocollo proposto dalla FIGC negli scorsi giorni per la ripresa del campionato. Resta l’obbligo di quarantena.

OK AL PROTOCOLLO – Buone notizie per la possibilità di una pronta ripresa del campionato italiano (la cui decisione dovrebbe arrivare in serata). Secondo quanto si legge sul sito web di “Sky Sport”, infatti, sarebbe arrivato l’ok del Comitato Tecnico Scientifico al protocollo per le partite proposto negli scorsi giorni dalla FIGC. È stato comunque ribadito l’obbligo di quarantena per tutta la squadra nel caso di una positività sia tra i giocatori che tra lo staff. Questa misura dipende comunque dal decorso dell’epidemia e a un possibile miglioramento dei dati.

Fonte: Sky Sport