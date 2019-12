VIDEO – Inter, nove anni fa il Mondiale per club: trionfo col Mazembe

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 18 dicembre 2010. Per completare l’anno magico manca solo il Mondiale per club, conquistato ad Abu Dhabi contro il TP Mazembe.



CAMPIONI DEL MONDO – Nove anni fa l’Inter batteva 0-3 il TP Mazembe nella finale del Mondiale per club FIFA. Ad Abu Dhabi è dominio nerazzurro, aperto al 13′ da un grande assist di Samuel Eto’o per Goran Pandev che controlla e apre le marcature. Passano quattro minuti e i ruoli si invertono, con cross di Javier Zanetti lasciato sfilare dal macedone per il gran tiro del camerunense, andato poi a festeggiare in panchina con Marco Materazzi. All’88’, su lancio di Dejan Stankovic, c’è gloria pure per il subentrato Jonathan Biabiany, al primo gol in maglia Inter dopo aver evitato il portiere. È il quinto trofeo del magico 2010 (su sei conquistabili, manca solo la Supercoppa Europea) ed è anche l’ultimo titolo internazionale vinto a oggi. In aggiunta è l’ultima partita in panchina di Rafa Benitez, che verrà esonerato pochi giorni dopo e sostituito da Leonardo, dopo aver rotto con l’ambiente e il presidente Massimo Moratti. Di seguito il video di TP Mazembe-Inter dall’account YouTube “michool82”.