VIDEO – Inter, lotta e gioia immensa: le emozioni del derby d’Italia!

L’Inter ha battuto la Juventus nello scontro al vertice andato in scena in un San Siro spettacolare ed entusiasmante. La gioia del pubblico nerazzurro è ancora alle stelle, dunque rivivere tutte le emozioni e i migliori momenti del big match non può che essere piacevole: di seguito il video pubblicato dal canale YouTube dell’Inter

EMOZIONI – L’Inter di Simone Inzaghi è sempre più prima in classifica dopo aver battuto la diretta concorrente, ovvero la Juventus di Massimiliano Allegri. Grazie all’autorete di Federico Gatti, i nerazzurri hanno allungato a +4 con una partita da recuperare (quella con l’Atalanta in programma il 28 febbraio). San Siro ha dunque fatto da cornice al derby d’Italia grazie a un pubblico numeroso e rumoroso: la gioia è ancora palpabile e quindi l’Inter ne approfitta per far rivivere ai suoi tifosi tutte le emozioni della sfida. Di seguito il video pubblicato sul canale YouTube.

Fonte: YouTube – Inter