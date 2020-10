VIDEO – 4-1 Inter al Livorno: Recoba assist di destro nel poker!

Alvaro Recoba

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 25 ottobre 2006, con i nerazzurri che regolano agilmente il Livorno con due gol per tempo. Grandi protagonisti Figo e Recoba in qualità di assistman.

POKER SERVITO – Nel turno infrasettimanale del 25 ottobre 2006, l’Inter supera il Livorno senza nessun tipo di patema. Tanto che i nerazzurri sono in vantaggio 1-0 già dopo due minuti. Alvaro Recoba, il capitano di serata, traccia un cross teso di destro (evento più unico che raro) che il difensore Marc Pfertzel devia goffamente nella sua stessa porta. E dopo undici minuti arriva già il raddoppio, con stile estremamente simile. Stavolta Recoba batte un cross, sempre da destra, ma con l’amato sinistro. Sul secondo palo Marco Materazzi beffa tutti e insacca di testa il 2-0. Lo spartito a tinte esclusivamente nerazzurre continua per tutto il resto del primo tempo, ma il risultato cambierà solo a metà ripresa. Al 70′, infatti, il Livorno riesce ad accorciare alla prima sortita offensiva. Su cross di Cesar Prates dalla destra, Cristiano Lucarelli salta da solo in mezzo all’area e schiaccia in rete. Nessun cedimento nell’Inter, che dopo sessanta secondi risistema le cose siglando il 3-1. Dejan Stankovic scambia con Zlatan Ibrahimovic in area, e lo svedese scarica in porta il tris. Per il poker passano altri sette minuti: corner di Luis Figo dalla sinistra, incornata di Julio Cruz per il 4-1. Nel video YouTube di “inter070” tutti gli highlights di Inter-Livorno.