VIDEO – Inter-Bologna senza storia, Adriano non segna ma ispira

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 18 aprile 2004. Va in scena Inter-Bologna, partita senza storia che termina 4-2. Il migliore in campo è Adriano, che non segna ma è decisivo nello sviluppo di ogni rete. Ecco il video con tutti gli highlights della gara.

GOL CONTRO LE POLEMICHE – Il 18 aprile 2004 Inter-Bologna si apre con lo strappo tra i tifosi nerazzurri e Christian Vieri. Il bomber numero 32 ha rifiutato la panchina, costringendo Alberto Zaccheroni alla tribuna punitiva. L’attacco dell’Inter è ormai completamente nelle mani e nei piedi di Adriano, che scherza con la retroguardia emiliana per tutto il primo tempo. Al 32′ supera la doppia marcatura spedendo in area un cross che Alvaro Recoba può adagiare in porta di destro l’1-0. Il 2-0 arriva al 52′ sugli sviluppi di un corner: Adriano si avvicina a colpire di testa, ma viene anticipato da Fabio Cannavaro. Tre minuti, e arriva il 3-0 sullo sviluppo in verticale dell’attacco nerazzurro. Dal vertice destro dell’area Adriano serve al centro Obafemi Martins, che a sua svolta scarica verso sinistra, dove l’accorrente Dejan Stankovic insacca il 3-0. Il quarto gol porta la firma del nigeriano, che al limite dell’area nasconde la palla agli avversari e li supera in un fazzoletto, infilando poi Gianluca Pagliuca, storico ex della gara. Prima e dopo il quarto gol dell’Inter c’è spazio per la vana doppietta personale di Claudio Bellucci. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutti gli highlights della gara: