VIDEO IN – Mkhitaryan lascia la sede dell’Inter dopo la firma sul contratto

Mkhitaryan lascia la sede dell’Inter (vedi articolo) dopo aver effettuato le visite mediche in mattinata e la firma sul contratto proprio in queste ore. Adesso manca solo l’ufficialità

DOPO LA FIRMA – Henrikh Mkhitaryan in questi minuti ha lasciato la sede dell’Inter dopo aver firmato il suo nuovo contratto che lo legherà per i prossimi due anni con i nerazzurri. Il calciatore è rimasto in sede per circa un’ora e mezza.

Di seguito il video dell’uscita di Mkhitaryan dalla sede dell’Inter documentato dal nostro inviato Roberto Balestracci