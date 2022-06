IN − Mkhitaryan è arrivato alla sede dell’Inter: si attende la firma

La giornata di Mkhitaryan sta per concludersi con la firma sul contratto con l’Inter. Dopo le visite mediche tra Humanitas e Coni, l’armeno è appena arrivato in sede nerazzurra

ARRIVO IN SEDE − Tutto pronto per le firme sul contratto di Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno ha conseguito l’idoneità sportiva dopo aver effettuato le visite mediche tra l’Humanitas e il Coni. Dopo il pranzo (vedi articolo), Mkhitaryan è appena arrivato in sede. A riportarlo il nostro Roberto Balestracci che ha seguito tutto il Mkhitaryan day. L’ex Roma è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter.