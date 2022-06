Tacchinardi: «Juventus, per l’attacco idee chiare. Dzeko molto forte»

Alessio Tacchinardi è intervenuto come opinionista ai microfoni di TMW Radio dove ha parlato dei piani della Juventus per l’attacco. Tra i profili valutati anche quello di Edin Dzeko dell’Inter.

PROFILO DI LIVELLO – Alessio Tacchinardi ha parlato in questo modo dei piani per l’attacco dei bianconeri, con – tra i profili valutati – un giocatore dell’Inter: «Non so quale sia la strategia per l’attacco, ma credo che abbiano le idee chiare. Dzeko è un attaccante forte, così come lo è anche Arnautovic. Ma non ho idea di quelli che potranno essere i movimenti davanti»