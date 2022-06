Vagnati a Milano per affari legati al Torino: possibile incontro anche con Inter?

Vagnati, dirigente del Torino, oggi è stato avvistato a Milano con parte della dirigenza del Marsiglia per alcuni affari legati al mercato del club granata. Non è da escludere, in giornata, anche un possibile incontro con l’Inter.

A MILANO – Davide Vagnati in questo momento si trova a Milano per cercare di concludere qualche affare in entrata per il Torino. Il dirigente granata è in compagnia con parte della dirigenza del Marsiglia e non è da escludere anche un possibile incontro con l’Inter in giornata. Entrambi i club sono in contatto in questi mesi principalmente per quanto riguarda l’affare Gleison Bremer. Al Torino, invece, da tempo piace anche Roberto Gagliardini, e seguono da vicino le vicende legate ad Andrea Pinamonti.