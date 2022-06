Sconcerti: «Lautaro Martinez incedibile? Tattica forse per aumentare il prezzo»

Sconcerti ospite sulle frequenze di TMW Radio ha commentato il mercato dell’Inter, in particolare il ritorno di Romelu Lukaku.

IN ATTACCO – Mario Sconcerti dice la sua riguardo il mercato dell’Inter, in particolare in attacco: «Credo che Dybala sia così perché prima devono vendere e non possono correre il rischio che rimanga Sanchez, Correa o Dzeko. Credo che prima debba vendere Sanchez, Marotta ha detto che Lautaro è imprescindibile e devo crederci. Magari è una tattica per aumentare la cifra, ma credo che l’argentino possa rimanere e che i sacrificati siano Skriniar e Dumfries».

SU LUKAKU – Sconcerti commenta il ritorno dell’attaccante belga e l’operazione portata avanti da Marotta: «È un qualcosa di raffinato. Riuscire a prendere, pagando l’ingaggio, un giocatore che un anno fa ti ha portato 115 milioni è una preoccupazione del Chelsea e non dell’Inter. Poi l’Inter cederà qualcuno per fargli posto, non ci sono dubbi».