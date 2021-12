VIDEO IMH – The Sound of Inter protagonista sulla maglia contro la Juventus

Inter pronta a rivoluzionare il rapporto con i propri tifosi. Nelle ultime ore è stata annunciata l’iniziativa con Socios.com (vedi comunicato ufficiale) in vista della Supercoppa Italiana contro la Juventus, che vedrà sulla maglia da gioco un nuovo main sponsor. Di seguito il video realizzato da Inter Media House per l’iniziativa denominata “The Sound of Inter”

📢 | THE SOUND OF INTER#InterFans, ora è il vostro turno! Per la prima volta nella storia potete scegliere "The Sound of Inter" che sarà sulle maglie da gioco della finale di Supercoppa Italiana ⚫🔵👕 Vota ora sulla piattaforma @Socios 👉 https://t.co/YslLLSqZ4j pic.twitter.com/jGBmZOlFoa — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) December 15, 2021

Questo il video realizzato da Inter Media House e pubblicato attraverso i canali social del Club.