Il Cagliari si rilancia dopo l’Inter: tris in Coppa Italia al Cittadella

Il Cagliari ritrova, seppur in Coppa Italia, una vittoria che mancava da due mesi. I rossoblù, reduci tre giorni fa dal poker subito al Meazza contro l’Inter, vincono facilmente per 3-1 contro il Cittadella.

PASSAGGIO DEL TURNO – Situazione di classifica in Serie A molto delicata ma il Cagliari in Coppa Italia va avanti lo stesso. I sardi, ultimi avversari dell’Inter, battono 3-1 il Cittadella e accedono agli ottavi di finale dove affronteranno il Sassuolo. Dopo un buon avvio degli ospiti i rossoblù passano al 16′: cross di Gabriele Zappa e colpo di testa vincente di Alessandro Deiola, scelto come capitano da Walter Mazzarri. A cinque minuti dall’intervallo punizione da sinistra respinta, proprio Deiola va al tiro col sinistro con Luca Maniero che respinge male e favorisce il tap-in di Damir Céter. L’attaccante colombiano segna il suo primo gol con la maglia del Cagliari, quasi quattro anni dopo il suo arrivo (con vari prestiti in mezzo). Partita che si chiude al 64′, quando ancora Maniero non trattiene un sinistro di Charalampos Lykogiannis e Gaston Pereiro col destro ribadisce in rete. C’è comunque un sussulto del Cittadella, con una rete bellissima all’85’: angolo respinto e Daniele Donnarumma dai venticinque metri con un fantastico destro dalla traversa accorcia. È solo il gol della bandiera, ma è pure il più bello del match. Dalbert Henrique, in prestito dall’Inter, entra al 72′ e al 90′ serve a Joao Pedro un pallone che l’attaccante manda sul palo. Cagliari avanti.