Sanchez avanza e vede la conferma: nuova staffetta in Salernitana-Inter

Sanchez è pronto a ritagliarsi altro spazio tra le fila nerazzurre senza partire dalla panchina. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, il cileno è favorito per una maglia da titolare in Salernitana-Inter

NUOVA COPPIA – L’ottima prova in Inter-Cagliari (vedi pagelle) può valere la merita conferma ad Alexis Sanchez dal 1′. In vista della trasferta di Salerno, Simone Inzaghi pensa a un nuovo avvicendamento in attacco. Tornerà titolare Edin Dzeko, rimasto a riposo domenica sera. E il cileno va verso la conferma. Di conseguenza, a rifiatare sarà Lautaro Martinez, che è anche diffidato. Come riportato da Andrea Paventi – giornalista di Sky Sport inviato presso Appiano Gentile -, la decisione verrà presa solo nel corso della rifinitura di venerdì. A ridosso di Salernitana-Inter. Ma Inzaghi al momento sembra orientato a puntare nuovamente su Sanchez.