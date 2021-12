Inter, cambio di main sponsor in Supercoppa Italiana: i tifosi scelgono con Socios!

Inter, nuovo sponsor in arrivo? In teoria sì ma solo in sostituzione di quello ufficiale, che per l’occasione verrà sostituito da un “coro” scelto dai tifosi nerazzurri proprio grazie al main sponsor Socios. L’iniziativa è prevista per la Supercoppa Italiana contro la Juventus. Di seguito il comunicato ufficiale del Club nerazzurro

UN CORO COME SPONSOR – “Il calcio è uno sport che si guarda con gli occhi ma che si gode con tutti i sensi. Anche il gol più bello del mondo non sarebbe ugualmente straordinario se non fosse immediatamente seguito dal boato di una folla appassionata. Il suono è una parte fondamentale della partita. E solo i tifosi sono in grado di produrre la vera e autentica colonna sonora del calcio. Nel corso degli anni, il suono è diventato un segno distintivo dell’esperienza allo stadio grazie all’ineguagliabile passione dei tifosi interisti. Ora, l’Inter e il suo Global Main Partner Socios.com stanno unendo le forze per rendere omaggio a quella colonna sonora unica. Attraverso un’iniziativa senza precedenti che porterà la voce degli interisti letteralmente sul petto dei giocatori”.

LE TRE OPZIONI IN GARA – “L’Inter e Socios.com onoreranno la passione unica degli interisti mettendo, per la prima volta in assoluto, la voce dei tifosi letteralmente sul petto dei giocatori. In occasione della partita di Supercoppa Italiana contro la Juventus, Socios.com sostituirà infatti il logo ‘$INTER Fan Token‘ sulla parte anteriore della maglia con il canto preferito dai tifosi. Esattamente così come suona allo stadio. Il Club nerazzurro e Socios.com hanno catturato le onde sonore prodotte dalla folla a San Siro mentre intona i canti più iconici dedicati all’Inter. E daranno ai possessori di $INTER Fan Token la possibilità di scegliere quale di questi canti vogliono vedere sulla maglia della gara contro la Juventus tramite un sondaggio, che sarà disponibile sull’app di Socios.com fino al 19 dicembre. I tifosi che possiedono almeno un (1) $INTER token potranno votare. I canti proposti sono ‘C’è solo l’Inter‘, ‘Olè Inter‘ e ‘Sempre e solo forza Inter‘. La scelta vincitrice sarà rivelata il 22 dicembre”.

Inter e Socios insieme per coinvolgere i tifosi nerazzurri

L’ESSENZA DEL PROGETTO SOCIOS – A completamento del comunicato dell’Inter anche le parole del Direttore Commerciale di Socios.com, Karim Virani: «Questo sondaggio non solo dà ai tifosi la possibilità di prendere una decisione sul kit ufficiale, il simbolo più iconico del Club. Ma dà loro anche una visibilità senza precedenti durante una delle partite più importanti della stagione. Questo incarna l’essenza del progetto Socios.com. E quindi non potremmo essere più entusiasti».

