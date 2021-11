VIDEO – Genoa-Roma 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Roma, posticipo della tredicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



ACCORCIATO! – Inter-Napoli 3-2 nel posticipo pomeridiano della tredicesima giornata di Serie A. La Roma scopre Felix Afena-Gyan: doppietta allo scadere e i giallorossi ritrovano i tre punti. Esordio amaro nel Genoa sia per il nuovo allenatore Andriy Shevchenko sia per il nuovo presidente Alberto Zangrillo. Alla mezz’ora azione orchestrata dagli ex: bella discesa di Stephan El Shaarawy e assist per Eldor Shomurodov, ma l’uzbeko grazia il suo passato spedendo alto. Più volte vicino al gol Henrikh Mkhitaryan, tre gol l’anno scorso in Genoa-Roma, ma stavolta la mira è imprecisa. Solo una volta il Genoa va vicino al gol, con un cross di Johan Vasquez deviato da Stefano Sturaro nell’area piccola ma col provvidenziale intervento di El Shaarawy. José Mourinho azzecca il cambio e manda in campo Afena-Gyan: il classe 2003 all’82’ riceve un assist di Mkhitaryan e di destro sblocca il risultato. Esultanza giustificata per il giovanissimo attaccante al primo gol in carriera, ma è solo l’inizio. A pochi secondi dalla fine dei quattro minuti di recupero ancora Afena-Gyan si inventa uno splendido destro dai venticinque metri, per il raddoppio e la sua doppietta. Serata indimenticabile per l’attaccante ghanese, primo 2003 a segnare una doppietta nella storia della Serie A.

