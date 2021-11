Trevisani: «Inter-Napoli gara più bella in Serie A! Ripetizione da un anno fa»

Per Trevisani Inter-Napoli di ieri sera è stata, sino a qui, la partita più bella di questa Serie A. Ospite di Pressing Serie A su Italia 1, il giornalista vede diverse analogie con l’1-0 del Meazza di un anno fa.

IN SCENA IL REPLAY? – Il giornalista Riccardo Trevisani trova qualcosa di simile con quanto avvenuto a dicembre del 2020: «C’è una cosa che si ripete dall’anno scorso. Inter-Napoli lanciò l’Inter e fermò il Napoli. Si fece male Dries Mertens, che si unì all’infortunio di Victor Osimhen. L’anno scorso l’Inter partì con quell’1-0 su rigore di Romelu Lukaku, il Napoli si fermò per due mesi e non riuscì poi a recuperare. Bisogna vedere che campionato sarà dopo questa partita, perché perdere due mesi Osimhen abbiamo già visto l’anno scorso cosa è successo. L’esultanza di Lautaro Martinez? Era due mesi che non segnava a San Siro, il rigore sbagliato nel derby pesa. Inter-Napoli è stata la partita più bella del campionato: raramente in Serie A la seconda contro la terza vanno oltre lo 0-0 o l’1-1, invece grande ritmo».