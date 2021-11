Saccani: «Rigore Inter-Napoli? Giusto richiamo VAR. Dzeko ha rischiato»

L’ex arbitro Massimiliano Saccani, ospite negli studi della Domenica Sportiva, ha fatto la consueta moviola di Inter-Napoli. Nessun dubbio sul rigore, Dzeko invece ha rischiato la doppia ammonizione.

MOVIOLA − Massimiliano Saccani discute su quattro episodi del match Inter-Napoli: «Bravo l’arbitro, ottima partita arbitrata. Sul rigore, Kalidou Koulibaly fa il movimento con il braccio sinistro, in diretta sembra con il destro ma il VAR fa bene ad intervenire. Se l’impatto fosse stato con il destro non sarebbe stato rigore. Giusto richiamo al VAR. La rete che manda in vantaggio l’Inter con la goal-line technology, corretto l’intervento della tecnologia, qui episodio oggettivo. Nella ripresa, è Victor Osimhen che va a cercare il contatto con Alessandro Bastoni, normale episodio di gioco. Edin Dzeko nel finale potrebbe prendere la doppia ammonizione in tre minuti. Il fallo di mano è volontario però in una zona di campo non importante ma ha rischiato tantissimo».