VIDEO – Genoa-Empoli 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Genoa-Empoli, anticipo mattutino della ventottesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



RISULTATO CONFERMATO – Genoa-Empoli 0-0 nell’anticipo mattutino della ventisettesima giornata di Serie A. Sei pareggi in altrettante partite per Alexander Blessin alla guida del Genoa, un altro 0-0 dopo quello con l’Inter. Se però i rossoblù avevano preso bene quello di otto giorni fa questo decisamente no, visto che continuano a non vincere: zero successi in casa, uno (alla terza giornata) in generale. All’8’ prima occasione per Nedim Bajrami, una punizione alta. Quando però becca la porta impegna Salvatore Sirigu, costretto a una parata difficoltosa per negare lo 0-1. Dopo il buon avvio dell’Empoli, ancora a secco di vittorie nel 2022, viene fuori il Genoa. Al 18’ colpo di testa di Leo Ostigard che sembra gol, salva sulla linea Kristijan Asllani. Poi tocca a Manolo Portanova impegnare Guglielmo Vicario, mandando fuori sulla ribattuta dopo il primo tiro parato. Sempre Portanova, al 55’, fa tutto benissimo con un destro a giro sul quale Vicario è superlativo e devia il pallone quel tanto che basta per mandarlo sulla traversa. Dopo tanto Genoa si rivede l’Empoli, con un tiro di Filippo Bandinelli respinto da Sirigu. Il risultato però non si sblocca mai: 0-0.

Video con gli highlights di Genoa-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.