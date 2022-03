Altobelli: «Lautaro Martinez insostituibile. Importanti non solo i punti»

Alessandro ‘Spillo’ Altobelli è intervenuto a 90esimo Minuto per parlare della vittoria dell’Inter contro la Salernitana. L’ex giocatore nerazzurro ha anche sottolineato l’importanza di Lautaro Martinez.

PUNTI E ATTACCANTI – Altobelli ha analizzato così la vittoria dell’Inter sulla Salernitana: «Bisognava recuperare due attaccanti come Dzeko e Lautaro Martinez. I gol degli attaccanti contano. In questa partita l’Inter ha trovato i tre punti e le sue due punte. Su Lautaro non ho mai avuto dubbi. È vero che magari non segnava da tempo, ma è un giocatore insostituibile in Europa. Ha fatto tre gol, io lo avrei tolto per la standing ovation. Gli darei più fiducia. Ora è recuperato completamente, ma i nerazzurri hanno giocato con la Salernitana. È anche vero però che segnare è sempre difficile. Il campionato si decide adesso»